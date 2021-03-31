شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يجسد شخصية أحمس فى بوستر "الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم عمرو يوسف على بوستر مسلسل "الملك" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث ظهر بقوة جسمانية كبيرة مفتول العضلات وذو ملامح حادة، ومرتديا ملابس فرعونية وحاملا لسيف، حيث يجسد يوسف شخصية الملك الفرعوني أحمس طارد الهكسوس من مصر.

وحقق البرومو الرسمى لمسلسل "الملك" المأخوذ عن قصة كفاح طيبة نجاحا كبيرا بعد طرحه بـ24 ساعة فقط، وذلك بعد أن كشف الأستاذ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس عن البرومو الرسمى عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وظهرت براعة صناع العمل في بناء الديكورات الفرعونية والدقة في اختيار الملابس المناسبة، وتميز البرومو بإظهار قوة الجيش المصرى في حروبه ضد الهكسوس، وسيطرت أجواء من الإثارة والتشويق والمعارك التي خاضها الملك أحمس ضد الهكسوس، واختتم البرومو بجملة: "هنخلى العام كله يشهد إن المصرى مهزمش الهكسوس وبس.. المصرى هزم الموت".



بوستر مسلسل الملك

مسلسل "الملك" إنتاج سينرجى، ومن بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، ويعود عمرو يوسف بمسلسل "الملك" إلى الدراما فى شهر رمضان المقبل بعد غياب عامين، ويجسد فيه شخصية "الملك أحمس" ورحلة كفاحه ضد الهكسوس.

ويعد مسلسل "الملك" من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، ومن المسلسلات المنافسة بقوة خلال الموسم، ويعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.