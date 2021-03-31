شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة حمدى تكرم الفنانات وسيدات المجتمع وأسر الشهداء بحفل "المرأة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الفنانة مديحة حمدى، خلال حفل تكريم "المرأة المصرية" بصالونها الثقافى، التابع لصندوق التنمية الثقافية، عددا من الفنانين والإعلاميين وسيدات المجتمع، وكذلك بعض سيدات المجتمع المدنى وأمهات الشهداء وبعض الشخصيات الراحلة التى أثرت فى المجتمع.

وقامت الفنانة مديحة حمدى خلال الحفل بتكريم كلا من: الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانة وداد بشير، والفنانة آمال رمزى، والفنانة فاطمة الكاشف، والإعلامية سحر عباس، وكذلك كرمت اسم الدكتورة عبلة الكحلاوى وتسلم درع التكريم ابنتها مروة ياسين، وأيضا اسم الفنانة شويكار وتسلم درع التكريم شقيقتها شريفة، واسم الفنانة سامية أمين وتسلم درع التكريم زوجها المخرج مصطفى الدمرداش، كما كرمت عددا من السفراء ونائبات البرلمان بالإضافة لتكريم بعض أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.