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شكرا لقرائتكم خبر عن آمال رمزى بعد تكريمها بصالون مديحة حمدى: رفضت الأمومة طيلة حياتى فوهبنى الله 3 أبناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كرمت الفنانة مديحة حمدى، خلال حفل تكريم "المرأة المصرية" بصالونها الثقافى الفن والمجتمع، التابع لصندوق التنمية الثقافية الفنانة القديرة آمال رمزى، تقديرا لرحلة الكفاح والمثابرة والعطاء، وقالت الفنانة آمال رمزى خلال كلمتها: أنا سعيدة بهذا التكريم، وعلى الرغم من أنها كانت ترفض أن تكون أم طيلة حياتها الأمر الذى أزعج والدتها منها وحاولت معها مرارا وتكرارا إلا أن القدر جعلها أم لثلاثة أبناء وهم أبناء أخيها بعد أن توفاه الله، وكان ذلك أجمل ما حدث فى حياتها، وشكرت الفنانة مديحة حمدى على هذا التكريم العظيم.
كرم صالون الفن والمجتمع التى تقيمه الفنانة مديحة حمدى، والتابع لصندوق التنمية الثقافية، اسم الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوى، خلال حفل تكريم المرأة المصرية، تقديرا لرحلة الكفاح والمثابرة والعطاء، وتسلمت التكريم ابنتها الأستاذة مروة ياسين.
وقالت ابنة الراحلة دكتورة عبلة الكحلاوى، إن والدتها مارست الدعوة بكل حب وكانت تعمل دائما على التئام الجروح بكل حب وصدق وإخلاص، وكانت تحب مصر بكل إخلاص حتى النخاع وكانت تثور لعقوق الوطن، وفى نهاية كلمتها شكرت القائمين على الصالون على هذا التكريم التى تعتز به.
وحضر حفل تكريم "المرأة المصرية" من خلال صالون الفن والمجتمع التى تقيمه الفنانة القديره مديحة حمدى، والتابع لصندوق التنمية الثقافى، كلا من الفنانة سميحة أيوب، الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانه وداد بشير، والفنانة أمال رمزى، والفنانة فاطمة الكاشف، والفنانة رجاء حسين وأبنه الدكتوره عبله الكحلاوى وبعض من السفراء ونواب المجلس وشخصيات مجتمعية والشاعر عبد الله حسن والدكتورة صبورة السيد، والشاعرة سهام الزعيرى، وعمدة الصعيد نشوى سرحان .
وفى وقت سابق كرم صالون الفنانة مديحة حمدى، الفنانة القديرة ليلى طاهر التى تحدثت عن مشوارها ومسيرتها، والصالون يناقش قضايا فنية واجتماعية وثقافية ويتخلله فقرات غنائية، كما كرمت الفنانة رجاء حسين فى عيد الأم، والتى تحدثت عن أسرار وذكريات الأم ورحلة العطاء الفنية وبعض المواقف التى باحت بها لأول مرة.
آمال رمزى فى تكريم المرأة المصرية
جانب من التكريم
آمال رمزى فى تكريم المرأة المصرية
آمال رمزى فى تكريم المرأة المصرية