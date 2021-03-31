آمال رمزى بعد تكريمها بصالون مديحة حمدى: رفضت الأمومة طيلة حياتى فوهبنى الله 3 أبناء

القاهرة - سامية سيد - كرمت الفنانة مديحة حمدى، خلال حفل تكريم "المرأة المصرية" بصالونها الثقافى الفن والمجتمع، التابع لصندوق التنمية الثقافية الفنانة القديرة آمال رمزى، تقديرا لرحلة الكفاح والمثابرة والعطاء، وقالت الفنانة آمال رمزى خلال كلمتها: أنا سعيدة بهذا التكريم، وعلى الرغم من أنها كانت ترفض أن تكون أم طيلة حياتها الأمر الذى أزعج والدتها منها وحاولت معها مرارا وتكرارا إلا أن القدر جعلها أم لثلاثة أبناء وهم أبناء أخيها بعد أن توفاه الله، وكان ذلك أجمل ما حدث فى حياتها، وشكرت الفنانة مديحة حمدى على هذا التكريم العظيم.

كرم صالون الفن والمجتمع التى تقيمه الفنانة مديحة حمدى، والتابع لصندوق التنمية الثقافية، اسم الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوى، خلال حفل تكريم المرأة المصرية، تقديرا لرحلة الكفاح والمثابرة والعطاء، وتسلمت التكريم ابنتها الأستاذة مروة ياسين.

وقالت ابنة الراحلة دكتورة عبلة الكحلاوى، إن والدتها مارست الدعوة بكل حب وكانت تعمل دائما على التئام الجروح بكل حب وصدق وإخلاص، وكانت تحب مصر بكل إخلاص حتى النخاع وكانت تثور لعقوق الوطن، وفى نهاية كلمتها شكرت القائمين على الصالون على هذا التكريم التى تعتز به.