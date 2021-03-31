شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد حلمى ومنى زكى فى فيديو كوميدى جديد على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما يشكل الثنائي أحمد حلمى، وزوجته النجمة منى زكي، تجانسا كبيرا في أي ظهور لهما، وفى فيديو جديد نشره حلمى، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهر من خلاله وهو يجسد أحد تحديات تطبيق التيك توك الشهير، مع زوجته النجمة منى زكي، وسرعان ما خطفا الأنظار اليهما، واستقبلا الكثير من التعليقات من قبل النجوم والمشاهير على رأسهم الفنانة التونسية هند صبري، والمطربة أنغام.

وعلق حلمى على الفيديو الذى نشره وحظي بعدد مشاهدات كبير خلال وقت قصير من نشره "ان شاء لله مش هيكون اخر فيديو لأننا حبيشنا الموضوع اوي".



تيك توك حلمي وزكي الجديد



تيك توك احمد حلمي ومني زكي

وكان قد أثنى الفنان أحمد حلمى على قصة شاب لتمسكه بحلمه، وإصراره على الوصول له، حيث شارك حلمى عبر استورى على حسابه على موقع انستجرام متابعيه بحكاية هذا الشاب الذى أجرى معه الخليج 365 حوارا في وقت سابق والذى عرف بلقب "هاكونا بطاطا"، الذى يحلم بأن يكون ممثل، وهو خريج تجارة انجليش.



احمد حلمى ومنى زكي

وكتب حلمى فى تعليقه على حوار الخليج 365 : "هاكونا بطاطا، ما دخلش معهد الفنون المسرحية، فقرر يقف جنبه يبيع بطاطا، جايز حد يشوفه، .. ما هو اللى زيك هم اللى بيوصلوا والأحلام هي اللى بتجرى وراهم، علشان تتحقق على ايدهم".

وتابع حلمى "يا ريت كل إنسان عنده حلم يكون عنده أمل وطموح، وإصرار، ويعمل زيك يا هاكونا بطاطا".