شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدى تجهز مينى ألبوم للأطفال بعد نجاح أغنية ابنها فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت المطربة هلا رشدى تجهيز مينى ألبوم يتكون من 6 أغانى خاصة للأطفال، وقالت لـ"الخليج 365"، إنها قررت تنفيذ هذه الفكرة بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية الأطفال التى قدمتها يوم عيد الأم لابنها معز أثناء استضافتها ببرنامج "معكم " مع الإعلامية منى الشاذلى.

وأشارت هلا إلى أنها تعمل حاليا على مشروع غنائي مع الفنان حميد الشاعرى، وهو عبارة عن إعادة توزيع أغانيه القديمة ويشاركها الفنان الكبير غناء هذه الأغانى بتوزيع مختلف، وعبرت عن سعادتها بمشاركة النجم الكبير حميد الشاعرى فى هذا المشروع.

وطرحت مؤخرا المطربة الشابة هلا رشدي كليب بعنوان "نصيبها مجاش" كلمات محمود عبدلله، و ألحان أحمد عمار، توزيع موسيقي أحمد شوقي، إنتاج وهندسة صوتية هاني محروس، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب من إخراج عفاف جريس.

وكانت هلا قد قدمت مؤخراً أغنية "واحدة من الجيل الجديد" خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة من كلمات راؤول وألحان مدين وتوزيع عمر إسماعيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف وجيتارات مصطفى نصر.