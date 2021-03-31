شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.. وتؤكد: مفيش آثار جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت النجمة نبيلة عبيد على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وظهرت نبيلة عبيد وهي تتلقى حقنة اللقاح.



نبيلة عبيد تتلقى اللقاح

وقالت النجمة نبيلة عبيد لـ الخليج 365 تعليقا على تلقيها اللقاح، إنها قامت بالتسجيل عبر الموقع المخصص لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقام القائمون على الموقع بإرسال رسالة إلى هاتفها المحمول بموعد تلقي الجرعة الأولى.

وأشارت نبيلة عبيد إلى أن عملية تلقي اللقاح منظمة، وتمت في يسر، وأنها لم تشعر بأي آثار جانبية للقاح، مؤكدة أن بلدنا أحضرت لنا أفضل لقاح لحمايتنا من الإصابة بفيروس كورونا.

نبيلة عبيد



النجمة نبيلة عبيد

يذكر أن نبيلة عبيد واحدة من أهم نجمات السينما وشاركت فى عدد من الأفلام مأخوذة عن روايات الكاتب إحسان عبد القدوس وحققت بها نجاحاً كبيراً فى فترة الثمانينيات، إذ قدمت أفلام "الراقصة والسياسى"، "الراقصة والطبال"، "انتحار صاحب الشقة"، "أيام فى الحلال"، "أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "العذراء والشعر الأبيض"، "وسقطت فى بحر العسل"، "ولا يزال التحقيق مستمرا".

وفى التسعينيات استمرت نبيلة عبيد فى نجوميتها وقدمت أفلاما من أهم الأعمال فى مشوارها أيضاً أبرزها "كشف المستور"، "فضيحة سميحة بدران"، "توت توت"، "المرأة والساطور"، "هدى ومعالى الوزير"، "الغرقانة"، "سمارة الأمير"، "قصاقيص" العشاق"، وكان آخر أفلامها "مفيش غير كدا" الذى قدمته عام 2006 مع المخرج خالد الحجر.