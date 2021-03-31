شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة عبلة الكحلاوى بعد تكريم والدتها بصالون مديحة حمدى: كانت تحب مصر بكل إخلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم صالون الفن والمجتمع التى تقيمه الفنانة مديحة حمدى، والتابع لصندوق التنمية الثقافية، اسم الدكتورة الراحلة عبله الكحلاوى، خلال حفل تكريم المرأة المصرية، تقديرا لرحلة الكفاح والمثابرة والعطاء، وتسلمت التكريم ابنتها الأستاذة مروة ياسين.

وقالت ابنة الراحلة دكتورة عبلة الكحلاوى، إن والدتها مارست الدعوة بكل حب وكانت تعمل دائما على التئام الجروح بكل حب وصدق وإخلاص، وكانت تحب مصر بكل إخلاص حتى النخاع وكانت تثور لعقوق الوطن، وفى نهاية كلمتها شكرت القائمين على الصالون على هذا التكريم التى تعتز به.

وحضر حفل تكريم "المرأة المصرية" من خلال صالون الفن والمجتمع التى تقيمه الفنانة القديره مديحة حمدى، والتابع لصندوق التنمية الثقافى، كلا من الفنانة سميحة أيوب، الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانه وداد بشير، والفنانة أمال رمزى، والفنانة فاطمة الكاشف، والفنانة رجاء حسين وأبنه الدكتوره عبله الكحلاوى وبعض من السفراء ونواب المجلس وشخصيات مجتمعية والشاعر عبد الله حسن والدكتورة صبورة السيد، والشاعرة سهام الزعيرى، وعمدة الصعيد نشوى سرحان . وفى وقت سابق كرم صالون الفنانة مديحة حمدى، الفنانة القديرة ليلى طاهر التى تحدثت عن مشوارها ومسيرتها، والصالون يناقش قضايا فنية واجتماعية وثقافية ويتخلله فقرات غنائية، كما كرمت الفنانة رجاء حسين فى عيد الأم، والتى تحدثت عن أسرار وذكريات الأم ورحلة العطاء الفنية وبعض المواقف التى باحت بها لأول مرة.

ابنة عبلة الكحلاوى والفنانة مديحة حمدى مديحة حمدى

مديحة حمدى وابنة عبلة الكحلاوى