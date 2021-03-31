منة فضالي بصحبة مروة الآزلي في كواليس "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة منة فضالي بصحبة الفنانة مروة الآزلي في كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت منة، صورة تجمعها مع مروة الآزلي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حسنة وعزيزة من (نسل الأغراب).. دعواتكم وأحلى مروة في الدنيا".

مسلسل "نسل الاغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

وتواصل "منة" تصوير مشاهدها في فيلم "آخر نيزك" الذي يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، اللبناني جاد أبو علي، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.