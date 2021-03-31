محمد سعد يستعيد ذكرياته مع عمرو دياب وأحمد حلمي.. (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد سعد، على استعادة ذكرياته مع الفنان عمرو دياب والفنان أحمد حلمي.

ونشر سعد، صورة تجمعه بهما عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أصدقاء العمر".

وكان الفنان محمد سعد، قد طرح تيزر أغنيته الجديدة "حبوب جراءة"، استعدادا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

ونشر سعد، مقطع للأغنية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "استنوا أغنيتي الجديدة حبوب جراءة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد السينمائية، فيلم "محمد حسين" الذي عُرض في عام 2019، وشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، والفيلم من إخراج محمد علي.