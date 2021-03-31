مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن الفائزين بجوائز دورته العاشرة.. تعرف عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته العاشرة بنادي التجديف، وبدأ بالسلام الجمهوري، ثم فقرة فنية للمطربة السودانية آسيا مدني، وألقى السيناريست سيد فؤاد كلمته بشكر وزارة الثقافة والسياحة وكل الوزارات الداعمة وفريق عمل المهرجان ككل ثم وجه شكره لكل صناع السينما الأفريقية.

وتحدثت المخرجة عزة الحسيني وشكرت كل الضيوف، وقالت: بذلنا جهودا غير عادية وتحدينا ظروف كثيرة وهذه الدورة كانت دورة الاصرار ولذلك أشكر كل الوزراء وكل السينمائيين الذين جاءوا من دولهم، وأيضا من أتوا متطوعين لحبهم للأقصر، ومنهم خالد الحجر وهبة عثمان واحمد مختار وزينب صبحي، وكل من قدم ورشة من ورش المهرجان، وفي النهاية أشكر وزارة الصحة وكل الذين ساعدونا ودعمونا لاستمرار الحدث بأمان .

وألقى كلمة وزيرة الثقافة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، والذي رحب بنائب المحافظ ثم بالفنان محمود حميدة وكل الحضور ونقل لهم تحية وزيرة الثقافة واعتذارها عن الحضور، ثم تحدث عن المهرجان وتحوله لحلم ودعم الوزارة للمهرجان من اجل الاحتفاء بالأشقاء الأفارقة، وأوضح قيمة المهرجان وأهميته في التواصل مع الأفارقة واحتفائه بالسينما السودانية وبنجومها وأفلامها.

وقال نائب المحافظ محمد عبدالقادر: أشكر كل صناع المهرجان وأشكر وزيرة الثقافة على دعمها، وقال إن شعار المهرجان 10 سنوات من الخيال يتماشي مع الخيال في الاقصر وحضارتها، ونتمنى رؤيتكم كل عام ومبروك لكل الفائزين.

وأعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن جوائز دورته العاشرة التي رفعت شعار (10 سنوات من الخيال)، والتي تنافس فيها 58 فيلما ناقشت الكثير من القضايا الأفريقية في مسابقات متعددة ما بين الروائي الطويل والقصير والتسجيلي وأفلام الياسبورا ، وجاءت الجوائز كالآتي :

منحت لجنة النقاد الدولية "فيبريسي" جائزتها لفيلم (إنها ليست جنازة.. هذه قيامة) للمخرج ليموهانج جيرمي موزيزي من لوسوتو ، وحصل على جائزة (رضوان الكاشف) والتي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين الفيلم المصري "للإيجار" للمخرج إسلام بلال ، وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة حصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم (مع التيار نحو كنشاسا) للمخرج ديودو حمادي الكونغو ، وحصل على جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل فيلم (فاريترا) للمخرج توفونيانا راسو نافو.

وفي مسابقة "الدياسبورا" منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير لفيلم (تيلو كوتو) لصوفي باشولييه وفاليري مالك، بينما حصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم (أن تكون صاحب بشرة سمراء) للمخرجة اينيس جونسون، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت إلى (وداعا أيها الحب) للمخرجة اكوا ماسانجي .

أما جائزة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فمنحت لجنة تحكيمها شهادة تقدير للفيلم السوداني (استمع إلى رقصتي) للمخرجة علياء سر الختم ، وحصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم "حبر أخضر" للمخرج يزيد القديري من المغرب، ونال جائزة افضل فيلم روائي قصير فيلم (وداعا) لانتوني نيتي من غانا.

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للفيلم المصري "للايجار" للمخرج إسلام بلال، وحصل الفيلم الأنجولي (مكيف الهواء) للمخرج فراديك على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت إلى فيلم (زنقة كونكا كت) للمخرج اسماعيل العراقي من المغرب .