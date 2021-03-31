خالد عبدالجليل يلقي كلمة وزيرة الثقافة في ختام "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ألقى الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما، كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، في حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر السينما الأفريقية.

وقال خالد "أنقل لكم تحيات وزيرة الثقافة التي منعتها ظروف العمل من التواجد للترحيب بالحضور"، مضيفا "المهرجان يكمل عقده الأول مؤكدا اكتمال نضجه، لقد بدأ كحلم في رأس صانعيه آمنت به وزارة الثقافة وساهمت في تدشينه على الأرض ولم تبخل من أجل تحقيق الحلم لحقيقة".

وتابع "كان من البديهي في ليلة اكتمال العقد ان يبزغ قمر السينما السودانية كضيف شرف المهرجان، تحية لكل من ساهم أن نصل الى هذه الليلة من فريق عمل المهرجان، تحية لكل الإعلاميين والسينمائيين، بكم بكل من معنا وبكل من نشتاق للتواجد معنا تحية لسيد فؤاد وعزة الحسيني الذين حموا المهرجان من كل ما مر به ليصبح عالم من الخيال".

ويسدل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الستار على فعاليات دورته العاشرة، بحفل توزيع جوائز يُقام حاليا في نادي التجديف بمدينة الأقصر، وسط حضور عدد من صناع السينما من مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

ويشهد الحفل حضور الفنان محمود حميدة، الفنانة سلوى محمد علي، المخرج أمير رمسيس، المخرج سعيد حامد، الفنان محيي إسماعيل.

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح أقيم قبل أسبوع في معبد الكرنك، وشهد تكريم الفنانة هند صبري، الفنان سمير صبري، المخرج علي عبدالخالق، الفنان محيي إسماعيل.