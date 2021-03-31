بالصور| حضور ختام "الأقصر السينمائي" يرقص على الطريقة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت الفقرة الفنية في حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المطربة السودانية آسيا مدني بصحبة عازفين من مصر.

ورقص الحضور، وبينهم الممثلة السودانية بنة خالد، والمخرج أحمد رشوان، والممثل صدقي صخر، على الطريقة الأفريقية.

ويسدل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الستار على فعاليات دورته العاشرة، بحفل توزيع جوائز يُقام حاليا في نادي التجديف بمدينة الأقصر، وسط حضور عدد من صناع السينما من مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

ويشهد الحفل حضور الفنان محمود حميدة، الفنانة سلوى محمد علي، المخرج أمير رمسيس، المخرج سعيد حامد، الفنان محيي إسماعيل.

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح أقيم قبل أسبوع في معبد الكرنك، وشهد تكريم الفنانة هند صبري، الفنان سمير صبري، المخرج علي عبدالخالق، الفنان محيي إسماعيل.