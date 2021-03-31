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صور| ابنة رجاء الجداوي تهنئ إيمي سمير غانم بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلادها، الموافق اليوم 31 مارس الجاري.

ونشرت أميرة صورًا لوالدتها بصحبة إيمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عقبال مائة سنة حلوة وكلهم خير وطيبة زيك يا إيمي، مش محتاجة أقولك إنتي كنتي إيه عند مامي، لأنك عارفة من وأنتي صغيرة غلاوتك عند مامي، كانت أزاي وزادت أزاي مع السنين، بنحبك أوي أوي".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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