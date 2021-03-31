بدء حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالسلام الجمهوري وفقرة فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يسدل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الستار على فعاليات دورته العاشرة، بحفل توزيع جوائز يُقام حاليا في نادي التجديف بمدينة الأقصر، وسط حضور عدد من صناع السينما من مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، وبعده فقرة موسيقية وغنائية تفاعل معها الحضور بالتصفيق، والتمايل على أنغامها.

وشهد الحفل حضور الفنان محمود حميدة، الفنانة سلوى محمد علي، المخرج أحمد رشوان، المخرج أمير رمسيس، المخرج سعيد حامد، الفنان محيي إسماعيل، والفنانة السودانية بنة خالد.

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح أقيم قبل أسبوع في معبد الكرنك، وشهد تكريم الفنانة هند صبري، الفنان سمير صبري، المخرج علي عبدالخالق، الفنان محيي إسماعيل.