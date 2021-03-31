نهاية مرعبة.. صيني يرمي نفسه في فرن لصهر الحديد بسبب خسارته بالبورصة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 09:14 مساءً - منذ 49 دقيقة

أقدم رجل صيني على إنهاء حياته بشكل غريب وفظيع بسبب خسارته في البورصة .

ألقى وانغ لونغ (33 عاما)، عامل في شركة “باوتو ستيل” في منغوليا نفسه في فرن لصهر الحديد، درجة حرارته أكثر من 1500 درجة مئوية، بعد أن خسر ما يعادل 9100 دولار في تداول الأسهم، وفق تقرير نشره موقع “فايس”.

وخلال عمله في المناوبة الليلة خلال الأسبوع الماضي، فقده زملاؤه وبعد البحث عنه تبين أنه رمى نفسه في فرن الصهر.

وانتشرت على شبكات تواصل صينية مقاطع مفزعة التقطتها كاميرات المراقبة للرجل وهو يلقي بخوذته في النار، ثم يتبعها في حفرة مصهر الحديد.

ويعتذر موقع الحرة عن نشر مقطع الفيديو.

وقالت الشركة في بيان إن “وفاة وانغ قد تكون وفاته مرتبطة بخسائره التجارية، إذ كان يستثمر في سوق الأسهم”.

وتبين فيما بعد أن وانغ خسر في يوم انتحاره أكثر من 60 ألف يوان أي أقل من 10 آلاف دولار.

وتشير فايس، إلى أن العديد من الصينيين يبحثون عن الربح السريع من خلال المضاربات في سوق الأسهم الصينية، والتي قد تكون أشبه بـ”المقامرة” لبعضهم.