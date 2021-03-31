فيديو تنفطر له القلوب.. قطة تحمل صغيرها المريض إلى المستشفى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 09:14 مساءً - منذ 57 دقيقة

حظي مقطع فيديو لقطة تنقل صغيرها المريض إلى المستشفى، أملا في العثور على من يمد يد المساعدة اهتماما كبيرا .

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقطة قامت بحمل صغيرها إلى المستشفى، وذلك لطلب المساعدة.

وبحسب ما أظهر الفيديو فإن صغير القطة هو حديث الولادة، وأن والدته قامت بحمله بفمها مسافة طويلة إلى أن وصلت إلى المستشفى وبدأت بطلب المساعدة، في مشهد أذاب القلوب، بحسب تعبير المعلقين على الفيديو.

في ذات السياق، أوضح متداولو الفيديو أن القطة تعيش في منطقة إزمير، غربي تركيا، فيما بين الفيديو كيف بدأ المتواجدون في المستشفى بإفساح الطريق أمام الأم للوصول إلى الأطباء وعلاج صغيرها، الذي كان يعاني بحسب الأطباء من عدوى في العين تسبب في عدم قدرته على فتحها، ما دفع الأم إلى البحث عن مستشفى وطلب المساعدة.

إلى جانب ذلك، اكدت إدارة المستشفى أنها طلبت مساعدة أطباء بيطريين لعلاج القطة الصغيرة، كما تم تقديم الطعام والماء للقطة التي جاءت إلى المستشفى بحثا عن علاج لمولودها المريض.