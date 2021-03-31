بالصور – “سحر” في “للموت” تحبس أنفاس رواد مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 09:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها من “look” الجديد لشخصية “سحر” التي ستؤديها في مسلسل “للموت”، والذي سينطلق عبر شاشة mtv خلال شهر رمضان.

واللافت أنّ الممثل باسم مغني، والذي يلعب دور البطولة الى جانب بو غصن في المسلسل، أعاد نشر الصورة وقال: “ناطرينك للموت”.

وتدور أحداث العمل في قصّة رومانسية ضمن قالب تشويقي، لتتصاعد وتيرة الصدمات في العمل بطريقة غير متوقعة مع تتابع الأحداث. كما سيسلّط “للموت” الضوء على مواضيع اجتماعية كالحرمان والظلم والطبقية الإجتماعية.

وسيشارك في العمل كلّ من أحمد الزين، دانييلا رحمة، خالد القيش، محمد الأحمد، بالإشتراك مع فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس وغيرهم.