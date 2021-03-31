داليدا خليل لـ”صوت بيروت انترناشونال”: سعيدة بمشاركتي في مهرجان لوس انجلوس وأتمنى الفوز

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 09:14 مساءً - منذ ساعتين

تعيش النجمة داليدا خليل نشوة نجاح اغنيتها المصرية الجديدة “شيك اوي” التي وصلت الى النهائيات في مهرجان L.A. FILM AWARDS . ترى ماذا تقول لصوت بيروت انترناشونال عن تفاصيل هذا المهرجان وكيفية ترشيح كليبها ” L.A. FILM AWARDS هو احد المهرجانات التي يتنافس فيها كل المخرجين في العالم وكليب اغنية “شيك اوي” ايضا مرشح للمشاركة في اكثر من مهرجان واليوم تبلغت من مهرجان لوس انجلوس ان كليبي وصل الى المرحلة النهائية وترشح عن فئة افضل صورة وهذا امر جديد في العالم العربي وهو ان يتم ترشيح فيديو كليب عربي في مهرجان عالمي انما حسبما علمت من المخرج بيار خضرا الذي اود ان اشكره على هذا العمل ان الكليب يتميز بمعايير الصورة العالمية المليئة بالابهار والاستعراضات واود ان اذكر ان هذا المهرجان ليس محصورا فقط بالكليبات بل يتنافس فيه الافلام القصيرة العالمية وانه لامر مميز ان يصل عمل لبناني الى التصفيات النهائية وسط اعمال من كل انحاء العالم واتمنى ان افوز بالجائزة.

وبالانتقال للحديث عن اعمالها الدرامية وغيابها هذا العام عن المنافسة في شهر رمضان تقول داليدا ” هذا العام كان صعبا على كل القطاعات وخاصة القطاع الدرامي الذي اثر بشكل سلبي على الممثلين والمخرجين والمنتجين وتتابع كلامها ” انا لم استطع ان احصل على النص الذي يرضيني ويحفزني على متابعة التحدي في مسيرتي لذلك ارتأيت ان ابقى بعيدة في ظل هذه الاوضاع العصيبة وانا ارى ان الناس متعبة ومعظمهم ليس همهم متابعة الاعمال الدرامية في شهر رمضان المبارك بل هم يبحثون عن لقمة عيشهم ومصدر رزقهم بعدما تاثرت كل الاشغال سلبا وتضيف ” انا في الفترة السابقة التهيت بنزول اغنية “شيك اوي” وتسويقها في كل انحاء العالم العربي وحاليا انا بصدد التحضير لاغنية ثانية واتمنى ان تصدر في اوقات احسن من الوقت الراهن.

الا انني احب ان ابارك لكل الزملاء الذين سيخوضون المنافسة الدرامية في الاسابيع المقبلة.

داليدا خليل

وعن عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “سر” الذي لعبت بطولته الى جانب بسام كوسا وباسم مغنية تؤكد داليدا خليل ” انه حصل لغط وسوء تفاهم حول هذا المسلسل وبالنسبة لي انا نجحت في تقديم شخصية “تالين” واخذت حقي في الجزء الاول والباقي يصب في خانة القسمة والنصيب ولو نفذ جزء ثان منه حتما سترسم شخصيات اخرى بعيدا عن “تالين”.

وما هي الاعمال الرمضانية التي تنتظرها تقول “انتظر عمل الصديق الفنان محمد امام “النمر” وايضا مسلسل النجم محمد رمضان “موسى” الذي قدم السنة الماضية مسلسل “البرنس” وحقق نجاحا كبيرا وايضا ساتابع كل زملائي وزميلاتي في لبنان مثل ماغي بو غصن وكارين رزق الله ونادين نجيم وقصي الخولي ورامي عياش وغيرهم رغم انني سأكون خارج لبنان.

اخيرا ما هو تعليقها عن قول الفنان زياد برجي ان الكيمياء بينهما لم تكن كبيرة فاستغربت داليدا هذا الكلام مؤكدة ان نجاح مسلسل “حلوة وكذابة” الذي جمعها مع زياد اكبر دليل على وجود الكيمياء بيننا واذا قال هذا الكلام فعلا اترك للايام ان تبرهن الحقيقة.