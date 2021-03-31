ما علاقة لعنة الفراعنة بأحداث مصر الأخيرة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 09:14 مساءً - تزامن موكب لنقل 22 مومياء ملكية من متحف في مصر إلى آخر مع عدد من الحوادث الغريبة الأسبوع الماضي التي يلومها البعض على لعنة فرعون.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يخطط المسؤولون لنقل المومياوات من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف الوطني للحضارة المصرية في الفسطاط في 3 أبريل ، والذي سيشمل رفات الملك رمسيس الثاني والملكة أحمس نفرتاري.

وأعقب خبر العرض عدد من الكوارث بما في ذلك سفينة عملاقة تسد قناة السويس ، وحادث قطار مميت وحرائق في جميع أنحاء البلاد.

يلوم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مثل هذه الأحداث على لعنة الفراعنة التي تقول: “الموت سيأتي على أجنحة سريعة لأولئك الذين يزعجون سلام الملك.”

ويردّ علماء الآثار على هذه الإدعاء قائلين أنّ أياً من المقابر القديمة لم يصب بأذى أثناء الحفريات وأن ” وقوع هذه الحوادث هو مجرد قضاء وقدر.”

وكانت مصر قد تصدرت عناوين الصحف لعدد من الكوارث التي ابتليت بها البلاد في أسبوع واحد فقط ، وفقاً لأراب نيوز.

تشير الأسطورة القديمة إلى أن أي شخص يزعج مومياوات مصر القديمة سوف يعاني من لعنة وضعت من قبل الكهنة الأسطوريين أثناء الدفن.

بالإضافة إلى السفينة في قناة السويس ، شهدت البلاد حادث قطار مميت في سوهاج ، وانهيار مبنى مكون من 10 طوابق عند جسر السويس وانخفاض عمود خرساني ضخم أثناء بناء جسر في ماريوتيا.

على الرغم من انغمار تويتر بمشاركات تشير إلى لعنة الفراعنة ، إلا أن عالم المصريات الشهير زاهي حواس أكد أنه ” لا يوجد شيء من هذا القبيل.”

وفي حديثه إلى قناة العربية ، أوضح حواس أن وفاة علماء الآثار الذين قاموا بحفر المقابر في الماضي كانت بسبب الجراثيم الموجودة في المواقع. إنّ موكب المومياوات الملكية هو أكبر دعاية لمصر.

وتابع: “سيتم تثبيت عيون العالم كله على مصر وسط احترام كبير أثناء عملية نقل المومياوات التي ستستغرق 40 دقيقة”.

من بين معروضات المتحف التي سيتم نقلها: مومياوات الملك رمسيس الثاني ، سيكنير تاو ، تحتمس الثالث ، وسيتي الأول ، والملكات حتشبسوت ، ميريتامن ، زوجة الملك أمنحتب الأول وأحمس نفرتاري ، زوجة الملك أحمس.

كان الملك رمسيس الثاني ، المعروف أيضاً باسم رمسيس العظيم ، الحاكم الأقوى والأكثر شهرة في مصر القديمة.

عرف من قبل خلفائه باسم “الجد العظيم”، وقاد العديد من الحملات العسكرية ووسع الإمبراطورية المصرية لتمتد من سوريا في الشرق إلى النوبة في الجنوب.

كان رمسيس الفرعون الثالث من الأسرة التاسعة عشرة في مصر وحكم من 1279 إلى 1213 قبل الميلاد.

يتم تذكره بشكل أساسي نظراً للتماثيل الضخمة التي كلف بها ولبرنامجه الضخم للبناء.