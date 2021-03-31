"ذا روك" يخسر لقب الأصلع الأكثر إثارة.. لصالح من؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الممثل الأمريكي دوين جونسون المعروف بـ"ذا روك" ممازحًا بإعادة فرز الأصوات، بعد خسارته لقب الأصلع الأكثر إثارة لصالح الأمير ويليام.

وفقًا لموقع "إن إم إي" الأمريكي، أجرت شركة Longevita الخاصة بالمستحضرات الطبية والتجميلية استطلاع رأي، أسفر عن فوز الأمير ويليام بلقب الأصلع الأكثر إثارة.

واعتمد الاستطلاع على تحليل نتائج محرك البحث جوجل، حول الشخصيات العامة التي يتم البحث بجملة "مثير" عنهم.





وبحسب الاستطلاع، ذٌكر اسم دوق كامبريدج، الأمير ويليام 17.6 مليون مرة ملحقًا اسمه بالتوصيف السابق.

وجاء في المركز الثاني، لاعب الملاكمة السابق مايك تايسون، يليه الممثل الإنجليزي جيسون ستاثام، ثم المغني اللاتيني بيتبول، يليه لاعب السلة مايكل جوردان، ثم الملاكم الأمريكي فلويد مايويدز جونيور، ثم جون ترافولتا، يليه بروس ويليس، ثم دوين جونسون (ذا روك)، وأخيرًا الممثل فين ديزل.





وعبر "ذا روك" عن استنكاره بشكل ساخر للجمهور، بعد خسارته اللقب وتذيله قائمة الأصلع الأكثر إثارة، على حسابه الشخصي عبر تويتر.

وقال "ذا روك" ممازحًا الجمهور: "كيف حدث ذلك، أطالب بإعادة فرز الأصوات".



