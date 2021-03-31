البطالة والتضخم ينهشان أوروبا والبرازيل.. كورونا يعمق الأزمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل التضخم الارتفاع بمنطقة اليورو في الشهر الجاري، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا في أيرلندا وواصل القفز في البرازيل خلال الشهر الماضي.

وقفز التضخم بمنطقة اليورو في مارس/آذار الجاري، في زيادة جديدة يُرجح أن تكون مؤقتة لكنها قد تدفع نمو أسعار المستهلكين لأعلى من 2% التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من العام.

وحسب رويترز، أظهر تقدير أولي من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، الأربعاء، تسارع التضخم في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو إلى 1.3% في مارس/آذار الجاري، من 0.9% في الشهر السابق.

وتسارع التضخم جاء، ذلك بعد سلسلة قراءات سلبية في أواخر العام الماضي وبما يتفق مع توقعات المحللين.

وارتفع التضخم بفعل أسعار أعلى للطاقة والأغذية الطازجة، لكن تكاليف الخدمات كانت منسجمة مع الرقم الرئيسي في حين تراجع التضخم في قطاع السلع الصناعية غير الطاقة تراجعا حادا.

البطالة تقترب بأيرلندا من 25%

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن معدل البطالة في أيرلندا اقترب من حاجز الـ25 % في مارس/آذار الجاري، حيث أضر استمرار الإغلاق الثالث في مواجهة جائحة فيروس كورونا الاقتصاد بشدة.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي، في أيرلندا، أن معدل البطالة الذي بلغ 24.2% في مارس/آذار الجاري، أقل بشكل طفيف عن معدل البطالة الذي تم تسجيله في فبراير/شباط الماضي والذي بلغ 24.8%، حيث لا تزال قيود الجائحة تؤثر بشكل كبير على سوق العمل.

واضطرت شركات كثيرة إلى غلق أبوابها مرة أخرى بعد أن فرضت الحكومة الأيرلندية إغلاقا ثالثا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أقل من شهر من انتهاء الإغلاق الثاني الذي استمر 6 أسابيع.

وكانت الحكومة أعلنت أمس الثلاثاء، أنها ستنهي ببطء بعضا من الإجراءات بداية من منتصف أبريل/نيسان المقبل، وقالت إنه سيتم السماح للأشخاص بالقيام برحلات "غير أساسية" داخل مقاطعاتهم، بما يتجاوز الحد الحالي وهو 5 كيلومترات.

ارتفاع معدل البطالة في البرازيل

على الجانب الآخر الأطلنطي، أعلن معهد الإحصاء الوطني البرازيلي، الأربعاء، ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 14.2 % خلال 3 أشهر حتى يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان المحللون الذين استطلعت أراءهم وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، قد توقعوا أن يبلغ معدل البطالة 14.2%.

ويأتي ارتفاع معدل البطالة في الوقت الذي تجتاح فيه موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا.

وكان معدل البطالة قد وصل لمستوى قياسي يبلغ 14.6% في سبتمبر/أيلول الماضي عقب إغلاق الآلاف من الشركات في ظل الموجة الأولى لجائحة كورونا.