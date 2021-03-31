"يونيتامس" تطالب السودان باستكمال هياكل السلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت بعثة الأمم المتحدة "يونيتامس"، السودان، الأربعاء، باستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة السوداني، وفد بعثة "يونيتامس" برئاسة رئيس البعثة فولكر بيرتس، في القصر الرئاسي في الخرطوم.

وخلال اللقاء، قدم إدريس شرحا لرئيس بعثة "يونيتامس" حول مراحل تنفيذ اتفاق سلام جوبا، وأطلع البعثة على حقيقة الأوضاع بولايات دارفور والولايات الأخرى، في ضوء الزيارات التي قام بها مؤخرا لعدد من الولايات.



وأكد إدريس "الانسجام الكامل الذي يعمل به شركاء السلام ومكونات الحكومة الانتقالية".

وقال إن "العمل لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية يجري بصورة حثيثة، خاصة تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي".

كما أكد عضو مجلس السيادة "أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الحكومة والبعثة في المجالات كافة".

من جانبه، أكد بيرتس التزام البعثة الأممية بتقديم العون المطلوب للحكومة الانتقالية لاستكمال مهام الانتقال السياسي، مناشدا الحكومة استكمال هياكل السلطة الانتقالية بتشكيل المجلس التشريعي.

والأحد الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو، إعلان مبادئ ينص على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان، ما يمهد لانضمام الحركة لاتفاق السلام الذي رعته جوبا مؤخرا، ويضم معظم الحركات المسلحة في البلاد.