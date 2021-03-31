شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى أحد قادة الهكسوس ويظهر بشكل مختلف على بوستر "الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان ماجد المصرى، بشكل مختلف على البوستر الرسمي الجديد لمسلسله المقبل "الملك"، المقرر طرحه في السباق الرمضانى المقبل، ويجسد خلال الأحداث شخصية "كينزر"، وهو أحد قادة الهكسوس، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.

ونشر ماجد المصرى، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، صورة البوستر الرسمي الجديد له في مسلسل "الملك"، وكتب قائلاً: "مسلسل "الملك" على DMC في رمضان إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير".

وكان قد كشف الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الرسمي الأول لمسلسل "الملك"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، والذى يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف وماجد المصرى.



بوستر ماجد المصرى فى مسلسل الملك

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.

وشارك الفنان ماجد المصرى فى الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، محمود حافظ، إنعام سالوسة، وإسلام حافظ، وعدد من نجوم الشرف أبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، محمد رجب، وماجد المصري، من إخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار باهر دويدار.