شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر فرج بعد حادث الإعتداء عليه: بحمد ربنا على كل إبتلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان ياسر فرج خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات، حيث فقد زوجته منذ فترة قليلة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وخلال الأيام الماضية تعرض لحادث إعتداء من أشخاص صدموا سيارته وقاموا بالاعتداء علية بالحجارة والأسلحة البيضاء.

وقال الفنان ياسر فرج لـ"الخليج 365" :"أول شيء أنا اعتبره ابتلاء، وأشكر الله عز وجل على هذا الإبتلاء، والظاهر أنا أصبحت موعود بمثل هذه الاعتداءات حيث تعرضت لحادث مشابه منذ 3 سنوات، هاجمنى فيه مجموعة من اللصوص بمنطقة المقطم، واستولوا بالإكراه على سيارتى وهواتفى المحمولة.

وكان الفنان ياسر فرج قد تعرض للاعتداء بالضرب من قبل مراهقين بعدما صدمته سيارة يقودها أحدهم في محيط منطقة المعادى الذى كان يسير بسيارته فيها قبل أن يصدمه شخص يسير بسرعة جنونية ويفر هارباً مما أدى لحدوث تلفيات في سيارة الفنان.

وقرر فرج أن يلاحق السيارة وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أنه مراهق عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر فرج أن يحرر محضراً ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على قائد السيارة واثنين من أصدقائه.

فى سياق مختلف يشارك فرج في مسلسل "ورا كل باب" بطولة صابرين وأحمد خليل ومحمد نجاتي وجمال عبد الناصر وجيهان خليل ويوسف عثمان وعابد عناني، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج سميح النقاش ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.