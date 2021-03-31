شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد فى صورة مع عمرو دياب وأحمد حلمى: أصدقاء العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد سعد، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة يظهر فيها مع الهضبة عمرو دياب والنجم أحمد حلمى، في أحدث ظهور لهم، وعلق سعد على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، قائلاً "أصدقاء العمر".

وسرعان ما نالت الصورة عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات بعد فترة قصيرة من نشرها عبر منصات السوشيال ميديا، والتي ظهر فيها الهضبة وهو يتوسط سعد وحلمي.

كان سعد قد كشف عن أغنيته الجديدة بعنوان "حبوب جراءة"، والتي يعود بها لجمهوره بعد فترة طويلة من الغياب عن إصدار أغاني بصوته.



محمد سعد وعمرو دياب واحمد حلمى

وكان النجم محمد سعد، قد دشن حسابا جديدا عبر منصة "تيك توك"، ليكون أكثر تواصلا مع جمهوره الذى يستخدم هذه المنصة، حيث نشر الفيديو الأول على حسابه، وظهر من خلاله وهو يعلن تدشين الحساب، قائلا :"أنا بقيت على تيك توك صبح صبح على أحلي الناس""

يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كان فيلم "محمد حسين"، الذي عرض في 2019، وشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت .