شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تحيى غدًا الذكرى الـ 44 لوفاة عبدالحليم حافظ على المسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الذكرى 44 لرحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وذلك خلال الحفل المقام في الثامنة مساء غدا الخميس علي المسرح الكبير وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي .

يتضمن البرنامج باقة من الروائع التى تعاون خلالها عبد الحليم حافظ مع عمالقة التلحين منها قوللي حاجة - ضي القناديل - يا قلبي يا خالي لمحمد عبدالوهاب ، الحلوة - حلفنى لكمال الطويل ، اقول ما قولش - حبيبها لمحمد الموجي ، تعالي اقولك - بكره وبعده لمنير مراد ، حبيبتي من تكون لبليغ حمدي ، احتار خيالي لحسين جنيد الي جانب باقة من اجمل أغانيه الوطنية .. اداء احمد عفت ، نهي حافظ ، حنان عصام ، محمد حسن ، حسام حسني ، احمد طارق وعازف البيانو حمادة النجار .

المعروف أن العندليب الأسمر من مواليد محافظة الشرقية عام 1929 حيث التحق بمعهد الموسيقي العربية لدراسة التلحين عام 1943 ثم عمل في الإذاعة المصرية ثم تعاون مع كبار الملحنين والشعراء فى مصر والوطن العربى منهم كمال الطويل، محمد الموجي، بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب ،محمد حمزة ونزار قباني الذين قدم معهم أنجح الأعمال التي خلدت في مكتبة الموسيقي العربية منها قارئة الفنجان، زي الهوي ، سواح ، موعود ،رسالة من تحت الماء وغيرها إلي جانب الأفلام السينمائية والمسلسلات الإذاعية التي حققت له شعبية جماهيرية كبيرة و توفي الفنان عبد الحليم حافظ في 30 مارس 1977.