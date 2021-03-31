شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تطرح أغنية "خصوصاً راجل" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة نسمة محجوب أحدث أغانيها الجديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "خصوصاً راجل"، عبر موقع يوتيوب، وهى أغنية من "مينى ألبوم" الذى يعد طرحه بشكل متتابع.

أغنية "خصوصاً راجل" كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان "مصطفى العسال"، توزيع وميكس وماستر "إلهامى دهيمة"، إخراج "تارا شحاتة".

نسمة محجوب قد تعاقدت على طرح مينى ألبوم جديد، يضم 5 أغنيات، هى كفاية، ويا غاوي هروب، وعابر سبيل، وخصوصاً راجل، فضلاً عن أغنية "كل شمس ولها ظل" والتي تم طرحها مؤخرا من كلمات عادل العش، وألحان وتوزيع ساري هاني.

يشار إلى أن المطربة نسمة محجوب، استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في مدة قصيرة، وشاركت في النسخة العربية لفيلم ديزني "ملكة الثلج" في دور إلسا حوارًا وغناءً، وتعتبر أول تجربة لها في الدبلجة، كما قامت بتقديم مشروع تخرج عبارة عن تمصير لمسرحية البؤساء، وقامت بعرض المسرحية في العديد من الولايات الأمريكية، كما قدمت نسمة مسرحية جديدة على مسرح الفن بعنوان "دنيا حبيبتى" مع الفنان القدير كمال ابورية والفنان رضا ادريس والفنان سيد جبر وكوكبة من نجوم المعهد.