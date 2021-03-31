شكرا لقرائتكم خبر عن تيريس جيبسون يبدأ العد التنازلى لطرح فيلم fast and furious 9.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي تيريس جيبسون، على الترويج للجزء التاسع الجديد من سلسلة الأكشن والإثارة fast and furious، المقرر عرضه في يونيو المقبل بدور العرض السينمائي في جميع أنحاء العالم، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشى فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على صناعة السينما.

وشارك جيبسون، متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، بإحدى صور الجزء التاسع من السلسلة، لمواصلة الترويج للفيلم المنتظر، وبدء العد التنازلي لطرح الفيلم في 25 يونيو المقبل، والتي ظهر فيها بجوار النجم العالمي فان ديزل وهما يطلقان بعض الأعيرة النارية.

كشف موقع جاست جيرد عن تغير موعد عرض فيلم فيلم F9، فيلم Fast & Furious التاسع، والذي كان من المقرر أن يعرض في 28 مايو المقبل ثم تم تأجيله إلى 2 أبريل، ولكن أعلن عن موعد عرض الفيلم في 25 يونيو المقبل.

وشهد الفيلم العديد من التأجيلات والتغيرات في موعد العرض، وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، كان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021.



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وفي سياق متصل طرح القائمون علي فيلم " Fast and Furious أول إعلان تشويقي قصير للجزء التاسع المنتظر من سلسلة أفلام سباقات السيارات الشهيرة.

وظهر النجم فان ديزل بالإعلان، برفقة شخصية نجله بالفيلم، التي تحمل اسم شخصية نجم سلسلة "فاست أند فيرويس" الراحل "بول ووكر"، الذي كان يحمل اسم "أوكونر"، وتوفي في 30 نوفمبر 2013 إثر حادث سيارة.