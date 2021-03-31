شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير وأمير طعيمة من كواليس تسجيل اغنية "أنا مصر" لموكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر والمؤلف أمير طعيمة عن كواليس أحدث أغانيه مع الكينج محمد منير من أجل "موكب المومياوات" المنتظر فى الثالث من أبريل، وذلك من خلال صورة من داخل الاستوديو جمعتهما معاً وبرفقتهما الموسيقار هشام نزيه، وكتب أمير طعيمة فى تعليقه عليها عبر حسابه على موقع تويتر "انتظرونا 3 أبريل إن شاء الله، موكب نقل المومياوات، أنا مصر".



امير طعيمة ومنير وهشام نزيه

كما كشف أمير طعيمة عن وجود أغنية أخرى تجمعه بكل من المغنيتين ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب وكتب "وهناك أغنية أخرى غناء ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب".

وما إن نشر أمير طعيمة الصور بصحبة منير وكشف عن تلك المفاجأة حتى انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه ممن أكدوا على تشوقهم لطرح الأغنية، وانتظار الموكب مع بداية الأسبوع المقبل.



امير طعيمة مع منير

من ناحية أخرى ومع بدء العد التنازلى للحدث الذى ينتظره العالم "موكب المومياوات الملكية"، تطلق وزارة السياحة والآثار فيلماً ترويجياً بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، وهم حسين فهمي، وآسر ياسين، وأمينة خليل، يتضمن محتوى حصريا عن تاريخ الـ22 مومياء ملكية التى ستنقل في موكب أسطوري مهيب سيجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، يوم السبت المقبل 3 أبريل.



امير طعيمة على تويتر

ويعرض الفيلم لقطات حصرية على تاريخ كل المتحف المصرى بالتحرير والمتحف القومى للحضارة المصرية، وأهم مقتنياتهما الأثرية الفريدة.