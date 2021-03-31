شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يهنئ زوجته الفنانة إيمى سمير غانم بعيد ميلادها بكلمات رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان حسن الرداد زوجته الفنانة إيمى سمير غانم ، بمناسبة عيد ميلادها الموافق اليوم 31 مارس، عبر صفحته بموقع فيس بوك، وسط التهانىء من جمهوره.



حسن الرداد عبر فيس بوك

وشارك حسن الرداد، صورة تجمعه بزوجته الفنانة إيمى سمير غانم، وعلق قائلا:"عيد ميلاد سعيد حبيبتى.. إن شاء الله معا إلى الأبد".



حسن الرداد وإيمى سمير غانم

وكانت الفنانة دنيا سميرغانم قد احتفلت بعيد ميلاد شقيقتها إيمى سمير غانم الـ 34 الذى يحل اليوم الأربعاء 31 مارس، ونشرت مجموعة صور الطفولة لهما ووالدها الفنان الكبير سميرغانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

جدير بالذكر ان إيمى سمير غانم من مواليد عام 1987، ودخلت عالم التمثيل من بوابة والدها سمير غانم بعدما استعان بها في مسرحية "ترا لم لم" عام 2006، ومنها بدأ مشورها الفني حيث عرض عليها الفنان أشرف زكي، وكان يشغل وقتها منصب رئيس البيت الفني للمسرح، المشاركة في مسرحية "أولاد اللذين" مع الفنان محمود الجندي ويوسف داود ومن تأليف السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد عمر وذلك عام 2007.