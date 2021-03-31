سبب طلاقه لها وموقفه من اتهاماتها له.. محمد رشاد يرد على أسئلة جمهوره حول علاقته بطليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الفنان محمد رشاد على عدد من الأسئلة التي تخص علاقته بطليقته المذيعة مي حلمي، والتي طرحها جمهوره عليه عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

واستقبل رشاد سؤالًا حول كيفية تطليق زوجته دون علمها، وقال: "مع إني مش بحب أتكلم في الموضوع ده خالص لأنه خاص جدا بس هل ده كلام طبيعي يعني وممكن حد عاقل يصدقه ربنا يهدي الجميع".

وردًا على سؤال إن كان في نيته الرد على التلميحات التي ذكرتها طليقته واتهاماتها له، وقال: "أنا بحترم العشرة لآخر وقت ومش هنزل لمستوى إني ألقح وأرد على تلقيح واتهام من حد كان في حياتي بردو ده موضوع شخصي وربنا اللي يعرف الخفايا والنوايا.

وطالبه أحد متابعيه بالكشف عن تفاصيل مع حدث بينه وبين مي حلمي حتى لا يكون ظالمًا في نظر جمهوره، ليجيب: " يابخت من كان مظلوم ومكانش ظالم اللي بيني وبين الناس شغلي مش حياتي الشخصية أنا مش هتاجر بمشاكل مش هتفيدكم بأي شئ ولا الكلام هيقدم ولا هيأخر الصفحة اتفقلت بالحلو والوحش اللي فيها".

كما تلقى رشاد سؤال آخر عن كيفية تطليقه لمي حلمي بعد قصة الحب التي جمعتهما خاصة وإنها تحتفظ بصورهما عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، فأوضح: "يعني إيه إزاي ده نصيب، وبعدين مش مقياش حب احتفظ بصور حد وأشوه صورته كل فترة وأفتري عليه بالكذب عشان ترند أو أي سبب زي ما حافظت على صورته في بروفايلي الأولى أحافظ على صورته قدام الناس بعد عشرة كانت بينا حتى لو شفت منه يوم واحد حلو أصون الحلو مش أتكلم عنه بحاجات ربنا الأعلم إنها محصلتش".

وانفصل محمد رشاد عن مي حلمي في أغسطس الماضي، وتبادلا عدد من التصريحات السلبية ضد بعضهما.