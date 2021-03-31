شفاء الموجي الصغير من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت غنوة الموجي ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجي، شفاء شقيقها الملحن محمد أمين الموجي الشهير بـ الموجي الصغير من فيروس كورونا.

وكتبت غنوة، عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله، بفضل ربنا وبفضل دعواتكم.. أخويا الموجي الصغير تماثل للشفاء من كورونا وعاد إلى المنزل بالسلامة".

وكان الموجي الصغير، قد نقل مؤخرًا إلى عزل مستشفى عين شمس التخصصي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

الموزع الموسيقي أحمد الموجي "نجل شقيقة الموجي الصغير" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، تحدث عن حالته الصحية، وقال: "الموجي الصغير، كان في البداية يخضع للعلاج في مستشفى المعادي، التي دخلها الشهر الماضي، إثر معاناته من تلف في الكبد، ودوالي المريء، وكذلك الطحال، وكانت حالته لا تشهد تحسن ملحوظ".

الموجي الصغير كان قد أجرى جراحة لتركيب قسطرة في القلب، إثر معاناته من ضيق في الشريان الأورطي منذ حوالي عام ونصف.