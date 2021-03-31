فن ومشاهير

أحمد الفيشاوي ينشر صورة رفقة زوجته في أحدث ظهور لهما

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة تجمعه بزوجته ندى الكامل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "الفيشاوي" على الصورة: "العمل الجاد".

ويواصل الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة وعائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين، ومن إنتاج أيمن يوسف.

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي، طرح فيلمه الجديد "30 مارس" بدور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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