صور| ابنة روبي بصحبة والدها سامح عبدالعزيز في لوكيشن التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك المخرج سامح عبد العزيز جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، صورًا لابنته "طيبة" من زوجته السابقة الفنانة روبي.

وظهرت طيبة في إحدى الصور ممسكة بيد والدها في أحد أماكن التصوير.

و يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتحضير فيلم جديد بعنوان "تماسيح النيل"، ويضم العمل مجموعة كبيرة من الكوميديانات.

يذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل "خيانة عهد"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.