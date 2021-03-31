فيديو| شريف دسوقي: أنا أختلف عن أي موهبة ومحمود المليجي كان مسميني "أرنوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان شريف دسوقي عن موهبته الفنية، في برنامج "من مصر" كما تحدث عن نشأته في أسرة فنية.

وقال دسوقي: "أنا أختلف عن أي موهبة موجودة في الوطن العربي وبكل تواضع؛ لأن والدي كان مدير فرقة ومسرح إسماعيل ياسين من سنة 1948، وهو اللي بنى المسرح مع السيد بدير وأبوالسعود الإبياري، المسرحية أيام إسماعيل ياسين كانت ثلاثة فصول، الفصل ساعة وربع، كانوا بيقدموا ثلاث أو أربع مسرحيات من ارتجال إسماعيل ياسين وعبدالفتاح القصري".

أضاف: "أنا اتربيت على إيد الفنانة زينات صدقي التي كانت تعالجني بالأعشاب في طفولتي بسبب معاناتي من الحبوب كما أن الفنان الراحل محمود المليجي سماني في طفولتي بـ"أرنوب".

تابع: "أنا اتولدت واتربيت تحت خشبة المسرح، أبويا كان مدير المسرح، كان أياميها المسرح بيتحجز بـ4 جنيهات".

وحقق شريف دسوقي نجاحًا كبيرًا في مسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبوذكري، وإنتاج جمال العدل

ويُعرض للفنان شريف دسوقي، حاليًا بالسينمات، فيلم "وقفة رجالة"، والعمل من بطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، بالتعاون مع شريف دسوقي، ومحمد سلام، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية، ونيوسنشري ماجيك بينز.