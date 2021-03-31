أبوظبي للإعلام تعلن تفاصيل حملتها الرمضانية الشاملة عبر جميع قنواتها الإعلامية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 07:45 مساءً - أعلنت "أبوظبي للإعلام"، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن إطلاق حملتها الرمضانية الشاملة تحت عنوان "#هذا_وقتها" عبر جميع قنواتها الإعلامية، والتي تتضمن مجموعة مميزة من البرامج والإنتاجات والمسلسلات الحصرية بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن في الإمارات والخليج والعالم العربي، إلى جانب باقة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والتراثية الخاصة بشهر رمضان، والتي تعكس في مجملها نجاح استراتيجية أبوظبي للإعلام المرتكزة على تلبية رغبات الجمهور وتقديم محتوى إعلامي رقمي ومبتكر يواكب تطلعاته واهتماماته.

وتسعى أبوظبي للإعلام من خلال حملة "#هذا_وقتها" التي تعتبر امتداداً لحملة "#حاضرين" التي انطلقت مطلع العام 2020، وشهدت صدى واسعاً وتفاعلاً كبيراً لدى مختلف فئات الجمهور محلياً وعربياً، إلى تحقيق نقلة نوعية في المحتوى الذي تقدّمه، وتطوير مستوى الأعمال الإنتاجية المعروضة خلال الشهر الفضيل.

وقال عبد الرحيم البطيح النعيمي، القائم بأعمال مدير عام أبوظبي للإعلام: "حرصت أبوظبي للإعلام على الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إنتاج وتقديم محتوى إعلامي مبنيّ على نتائج دراسات المجتمع والجمهور من مختلف الشرائح والاهتمامات والفئات العمرية، وذلك بهدف ترسيخ المكانة الإعلامية الريادية التي تتميز بها الشركة، والطرح الإعلامي الترفيهي والهادف الذي تقدّمه عبر مختلف منصاتها الرقمية والمرئية والمسموعة والمقروءة بالاعتماد على كوادرنا الوطنية المؤهلة والكفوءة".

وتحت شعار قناة أبوظبي "هل هلالك أبوظبي دارك" وشعار قناة الإمارات "رمضان يانا والخير لفانا"، تقدّم الباقة الرمضانية لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي 16 عملاً متنوعاً تتميز في دورة هذا العام بحضور قوي للفنانين الإماراتيين في عدد من إنتاجات أبوظبي للإعلام الحصرية ، حيث تعرض قناة "أبوظبي" حصرياً المسلسل التشويقي الخليجي العربي "حين رأت" الذي يروي قصة فتاتين تعيشان فاجعة غير متوقعة بعد أن تفقد كل منهما أحباءهما بتفجير إرهابي، مسلسل يسلط الضوء على نبذ الإرهاب والتعايش بين الأديان وهو من بطولة خالد أمين، وأمل محمد، وليلى عبدالله.

وتعرض القناة أيضاً الدراما الاجتماعية الكويتية "مطر صيف" من بطولة الفنان الكبير سعد الفرج، والذي يروي قصة نورة الغنية التي تتزوج من رجل متوسط الحال، وتعيش معه بسعادة إلى أن يرحل زوجها عن الحياة وتبدأ معاناتها في تحمل مسؤولية تربية أبنائها ضمن صعوبات مالية.

كذلك تعرض القناة الدراما الاجتماعية الكويتية "نبض مؤقت"، في قصة تدور أحداثها حول العائلة بحلوها ومرها ومشاكل الحرمان من نعمة الأمومة، من بطولة هيا عبد السلام، وهنادي الكندري، وشهاب جوهر، وغيرهم.

وتعرض القناة أيضاً المسلسل الخليجي الكوميدي والحصري "علاء الدين" وهو من بطولة نجم الكوميديا عبد الناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج، حيث تدور أحداثه حول "علاء الدين" الرجل الخمسيني الذي يعيش مع ابنتيه الشابتين قمر وشمس في منطقة "ستي ووك" بدبي.

أما قناة "الإمارات" فتقدم لمشاهديها حصرياً المسلسل الإماراتي "بنات مسعود" الذي تدور قصته حول "مسعود" وهو تاجر سيارات توفت زوجته وتركت له أربع بنات، فقرر عدم تزويج بناته لأنهن قد يطلبن حقهن في الميراث. من بطولة جمال الردهان، وخالد المظفر، وشيماء سبت، ومن تأليف يوسف إبراهيم، وإخراج عمر إبراهيم.

وتعرض القناة "اللي نحبهم"، مسلسل إماراتي كوميدي في قالب اجتماعي فكاهي أحداثه تبدأ من الفريج والطموح والشهرة وتنتهي بمواقف كوميدية من بطولة أحمد الجسمي وميثاء محمد، وجمعة علي، ومروان عبدالله ومن تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.

وللدراما العربية نصيب كبير مما ستعرض قناة "أبوظبي" على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك، ومن أبرز أعمالها لهذا العام المسلسل السوري المشوق "350 غرام" من بطولة النجمين سلوم حداد وعابد فهد، وتدور قصته حول نوح، وهو محام محنّك يُعرف بالقيصر، يعيش نمط حياة باذخ لكنه يسقط فجأة بمرض خطير.

كما سيكون عشاق الدراما المصرية على موعد مع الدراما التشويقية "النمر" من بطولة الفنان محمد إمام، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ونرمين الفقي. تبدأ الأحداث حين تكتشف "ملك" خيانة عريسها مع صديقة عمرها فتخرج وھي مصدومة وتقود مسرعة فتصدم البطل الذي يفقد الذاكرة نتيجة للحادث، ولكن ماذا سيحدث إذا عادت ذاكرته؟

وتعرض القناة أيضاً الدراما المصرية المشوقة "هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وتبدأ الأحداث بسعي "رفعت المصري" من جهاز المخابرات المصرية لمواجهة مخططات القوى الاستعمارية لإعادة تقسيم المنطقة والسيطرة على ثرواتها، من خلال تكوين مجموعة عمل من الضباط الشباب والعملاء السريين .

بالإضافة إلى ذلك، تعرض القناة الجزء الثاني من المسلسل البوليسي التشويقي "الاختيار2" من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وتدور أحداثه حول رجال الظل الذين يعلمون لحماية الوطن من الأعمال التخريبية والإرهابية، ويستعرض مجموعة من الملفات الحقيقية التي يتم الكشف عنها لأول مرة.

في حين تعرض قناة "الإمارات" الدراما الاجتماعية الخليجية "60 يوم" من بطولة تركي اليوسف وبلال عبدالله وعبدالله بن حيدر وعبد الرحيم حسن، وشعيفان محمد وغيرهم ، مع أحداث تبدأ بإطلاق نار وتهديد شخصي لتتطوّر فيما بعد لسيناريوهات تشويقية في قالب سريع من الأحداث الدرامية.

وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، يعود البرنامج الخيري الإنساني "قلبي اطمأن" في موسمه الرابع إلى شاشة قناة "أبوظبي"، ليعرض 30 حالة اجتماعية واقعية عن أناس ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل، حيث يعمل الشاب الإماراتي الشهير "غيث" على مساعدة هذه الحالات في بلدانٍ مختلفة.

كما يعود إلى شاشة قناة "الإمارات" برنامج "دروب" في موسمه الثامن من تقديم علي آل سلوم، حيث سيتنقل بالمشاهدين إلى وجهات من نوع خاص، لاستكشاف ثقافات مختلف الشعوب والقبائل.

أما برنامج المسابقات التراثي المُحبب والأشهر على مستوى الإمارات "الشارة" من تقديم حصة الفلاسي فسيكون مستمراً في موسمه الثامن للاحتفاء بتراث الإمارات العريق وما يكتنزه من عادات وتقاليد وإرث شعري، مع توثيق تفاصيل المهن اليدوية الشعبية والأمثال والشخصيات المؤثرة في تاريخ وحاضر الدولة.

ومن المقرر أن يوفر تطبيق ADtv حصرياً المسلسل السوري "على صفيح ساخن" وهو دراما اجتماعية تشويقية عن صعوبات الهجرة والاغتراب والبعد عن الوطن من بطولة النجوم سلوم حداد و باسم ياخور وأمل بو شوشة. وتدور أحداثه حول عائلة الحجّار التي لم تتوقع أن تعود إلى دمشق ثانيةً، بعد محاولة الهجرة إلى ألمانيا، لكن مصيرها يتغير كلياً بعد الفشل بالوصول إلى أوروبا. المسلسل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي.

من جانبها أطلقت دائرة النشر في أبوظبي للإعلام 32 مبادرة إعلامية بمناسبة الشهر المبارك تتنوع بين البرامج والفقرات والمسابقات الترفيهية التفاعلية، من أبرزها إطلاق صحيفة الاتحاد لقناة الاتحاد الرقمية، وموجز الاتحاد، والنشرة العالمية الرقمية بعدة لغات، ومسابقة "فكر مع الاتحاد" الثقافية والأدبية المتنوعة، ومبادرة مجالس الاتحاد الافتراضية الرمضانية على مستوى الإمارات.

كما ستقدم منصة محتوى الرقمية مجموعة من المبادرات والمسابقات الخاصة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحتوىً خاصاً للشهر الفضيل يشمل فيديوهات معرفية وترفيهية منوّعة، ومشاهد تمثيلية فكاهية، وحلقات خاصة من برامج لسان الضاد وعلوميديا، وماذا لو، وتوب 5، والمختبر، وفقرة مع ضيف.

وستُخصص مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية مساحة خاصة لمتابعيها وقرائها على منصاتها الرقمية تحت عنوان "طقوسنا الرمضانية"، من أجل مشاركة عاداتهم في هذا الشهر الفضيل عبر صور ستنتقي المجلة أفضلها للنشر.

ويطلق عالم ماجد 15 مبادرة تتنوع بين البرامج والفقرات الترفيهية في المجلة والتطبيقات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وقناة ماجد، من أبرزها ملحق رمضاني للأطفال عن الأدعية الرمضانية مترجم باللغتين الإنجليزية والعربية، ورسوم متحركة لشخصيتي "بصل وفلفل" ستُعرض كأول رسوم متحركة من إنتاج ماجد باللهجة المصرية، ومقاطع تلفزيونية تعليمية وتثقيفية تحبّب الطفل بشهر رمضان، ومسابقة ابحث عن "فضولي"، ومسابقات في المراكز التجارية مع توزيع الجوائز على المشاركين.

بدورها كشفت شبكة أبوظبي الإذاعية عن تفاصيل برامجها الرمضانية التي تتضمن 65 فقرة وبرنامجاً إذاعياً تتنوع بين اليومية والأسبوعية المباشرة والمسجلة، بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، مع التركيز على التفاعل مع الجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية.

وتقدم "إذاعة القرآن الكريم" لمستمعيها في شهر رمضان 23 فقرة وبرنامجاً متنوعاً، من بينها 9 برامج مسجلة هي، زاد الصائمين، وخواطر رمضانية، ومواعظ دينية، والمرأة في رمضان، وبرنامج مقامات الصائمين، وأخلاقيات رمضانية، وبيت النبوة في رمضان، والفتاوى المترجمه (الإنجليزي والأوردو)، وبرنامج ناشئة القرآن. كما تقدم 6 برامج مباشرة هي، صباح الذاكرين، وفاعل خير، ومن سبق لبق، واستشارة طبية، ويستفتونك، ونقل صلاتي العشاء والتراويح، إلى جانب النشرات الإخبارية، وخدمات الإشعارات والتنبيهات لمواعيد الصلاة والأدعية والأذكار.

أما إذاعة أبوظبي فتقدم 13 برنامجاً، خمسة منها مباشرة وهي استوديو 1، ولا تشلون هم، وصوت الملاعب، ورياضة مكس، والمسابقة التراثية، و8 مسجلة، وهي، الحياة رحلة، و قرأت لكم، وسوالف صباحية، وجواهر من أشعار بن ظاهر، ومسلسل عذاب الضمير، وفقرة رياضية، وومضة مجتمعية، ومن أمثال بلادي.

وتبث "إمارات أف إم" 16 برنامجاً متنوعاً في المجالات الرياضية، والغنائية، والكوميدية ومن أبرزها: برنامج "أحلى صباح" بفقراته المتنوعة مع المذيعين بدور أحمد، وريان حسن، وبرنامج المسابقات الرمضاني المباشر "كشكول"، والبرنامج الجديد والمبتكر "عن بعد" الذي يناقش التغيرات الحاصلة في كافة جوانب الحياة والعمل، وبرنامج المسابقات "القصر". أما بالنسبة لإذاعة "ستار أف إم"، فستقدم 6 برامج من أبرزها البرنامج المباشر "صباحو" من إعداد و تقديم رانيا يونس و حسان الشيخ مع فقرات مخصصة لرمضان، وبرنامج "سالو إمارات" باللغة الفرنسية، وبرنامج "رمضان أفترنون" الترفيهي المنوع، وبرنامج "فزورة على الطريق"، وبرنامج "لايت آكشن" الذي يقدم أهم النصائح للرياضيين للصائمين، وبرنامج "سهرني معك".

ويذكر أن "أبوظبي للإعلام"قد وقعت اتفاقية شراكة مع "ميديا سات"، إحدى شركات "مجموعة شويري"، أصبحت بموجبها الممثّل الإعلاني الحصري لخدمات مبيعات الإعلانات في المجال الترفيهي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، والإذاعة والنشر والمنصات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرها.