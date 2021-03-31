ناصيف زيتون حصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 07:17 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 31 - مارس - 2021 8:09 مساءً

حصل الفنان السوري ناصيف زيتون على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات. وزفّ هذا الخبر لمحبيه بصورة (المرفقة) نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بدا فيها حاملاً بطاقة الإقامة الذهبية.

ونشر صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق بالقول: “الدول مثل البشر، معادن. والامارات‬ معدنها ذهب وقلبها ذهب وهي التي فتحت قلبها لكل مبدع وفنان ومحب، شكرا للامارات على الاقامة الذهبية وشكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولهيئة ثقافة ‫دبي‬ على منحها المحبة والامل لمن يبحثون عنه ولمن يصنعونه”.