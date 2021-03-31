فن ومشاهير

كرستين دانست تكشف عن حملها الثانى بإطلالة الأميرات .. اعرف القصة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية كرستين دانست عن انتظارها طفلها الثانى من الممثل جيسى بليمونز الذى أعلن ارتباطهما  فى عام 2016 بعد قصة حب قوية .

أعلنت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 38 عاما ) خبر حملها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 1.8 مليون شخص، حيث نشرت دانست صور جديدة التقطت لها فى جلسة تصوير خاصة بمجلة " w " .

كرستين دانست (2)

ظهرت كرستين دانست فى الصور التى نشرتها و هى مرتديه فستان ذو تصميم كلاسيكى مذهل باللون الأبيض من الدانتيل اظهر بطنها المنتفخ، بينما كانت تجلس على السرير و كأنها إحدى الأميرات ، و كأن كرستين تؤكد للعالم أنها مذهلة حتى فى أصعب مراحل حياتها.

كرستين دانست (1)

يذكر أن نجمة هوليوود الشهيرة كرستين دانست بدأت مسيرتها الفنية عام 1988 حيث استطاعت أن تبرز موهبتها المميزة و قدراتها التمثيلية وهو ما جعلها واحدة من أهم وأشهر نجمات العالم ،  ومن أبرز أعمالها  " Marie Antoinette " و "  All Good Things " و " Melancholia " و " The Two Faces of January " و " Midnight Special " و "  The Beguiled " و " Woodshock  " و" Hidden Figures " ، و غيرهم .

 

MO Nasa

MO Nasa

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