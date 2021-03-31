شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء ابن الموسيقار محمد الموجى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غنوة الموجى ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجى شفاء شقيقها الملحن محمد أمين الموجى الشهير بـ الموجى الصغير من فيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد لله بفضل ربنا وبفضل دعواتكم أخويا الموجى الصغير تماثل للشفاء من كورونا وعاد إلى المنزل بالسلامة".

وفى تصريحات تليفزيونية سابقة قال الموجى الصغير إن أهم وأبرز الأغنيات التى تذكرنا بشهر رمضان هى أغنية "رمضان جانا" و"وحوى يا وحوى"، و"أهلا شهر الصوم"، بالإضافة إلى الأعمال الفنية التى لحنها والده الموسيقار الكبير محمد الموجى، مشيرا إلى أن بداية والده كانت مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم فى أغنية الرضا والنور، وتم عمل 11 دعاء دينيا مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مشيرا إلى أنه كان من المقرر عمل 30 دعاء، ولكن الفنان عبد الحليم حافظ كان يمر بوعكات صحية ولم يستطع أن يستكمل.

وأضاف أن الألحان الموسيقية التي غناها الفنان عبد الحليم حافظ من ألحان والده، كانت تستخدم فيها مقدمة موسيقية واحدة لكل الأدعية مع ألحان مختلفة، وكانت تستخدم فيها آلات موسيقية بسيطة للغاية، ولكنها كانت نقلة كبيرة في الأناشيد الدينية والأدعية فى ذلك الوقت، خاصة أنها كانت نتاج عمل عمالقة في الفن المصري.



الموجي الصغير

وأوضح أن أحد أهم الأغنيات التى لحنها والده والمتعلقة بشهر رمضان الكريم، هى أغنية "الراجل ده هيجننى" التى غنتها الفنانة اللبنانية الكبيرة صباح والفنان الكبير فؤاد المهندس، وهى كان هدفها عدم الإسراف فى الأطعمة فى شهر رمضان، بالإضافة إلى أغنية "حلو يا حلو" وهى إحدى علامات شهر رمضان الكريم.