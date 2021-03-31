شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين نقابة الموسيقيين واتحاد الخليج العربى لتقديم مواهب واعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية في اجتماعه الأخير الذي انتهى في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء 31 مارس برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين الموافقة علي رعاية الدورة الأفروعربية لكرة القدم النسائية.

كما وافق المجلس أيضاً علي توقيع بروتوكول تعاون مع كلية التربية الموسيقية واتحاد الخليج العربي للتدريب لعمل ورش لتعليم الموسيقي والغناء.

ويأتي هذا النشاط في إطار تعزيز ودعم الشأن الثقافي والفني في مصر في إطار حرص النقابة ومجلسها علي المساهمة في الدور المجتمعي لخلق جيل جديد قادر على الإبداع، وتغيير تصور الناس لواقعهم، خاصة وأن الفن يزيد من تفاعل الشباب مع بعضهم البعض.

وتهدف النقابة من البروتوكولات تقديم مواهب جديدة قادرة علي تقديم فن راقي يخدم المجتمع وتوعية الشباب وتأهيلهم إلى المستوى الثقافي والفني المطلوب للارتقاء بالذوق الفني.

وفي سياق متصل يطرح أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين هانى شاكر، دعاءً دينيًا جديدًا تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك يحمل عنوان "يا رب يا رحمن" من كلمات الشاعر "محمد الجبالي" وألحان "حنين علي".

وقد أعرب الفنان "هاني شاكر" عن سعادته بالتعاون مع الملحنة "حنين علي" واصفا إياها بالاكتشاف الجميل، مشيرا إلى أن الدعاء قد يكون بداية تعاون مشترك بينهما في أعمال قادمة.