شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة وماندو العدل مع نجوم "بين السما والأرض" فى صورة من اللوكيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عدد كبير من نجوم مسلسل "بين السما والأرض" في صورة جديدة من كواليس التصوير، وشاركت الفنانة نورهان الصورة التي ضمت بطل العمل النجم هاني سلامة والمخرج ماندو العدل، ويسرا اللوزي وسوسن بدر ونجلاء بدر، وعدد آخر من أبطال العمل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "بحبنا أوي كواليس بين السما والأرض رمضان 2021".



نجوم مسلسل بين السما والأرض

فيما شارك النجم هاني سلامة جمهوره صور جديدة له بصحبة المخرج ماندو العدل، من كواليس التصوير عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"نسمع ونتناقش ونصور.. من كواليس بين السما والأرض مع المخرج ماندو العدل..إن شاء الله المسلسل يعجبكم رمضان 2021 ".



هاني سلامة



هاني سلامة وماندو العدل



هاني سلامة فى كواليس التصوير



هاني سلامة مع ماندو العدل

مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

سبق وتم تقديم الرواية فى فيلم يحمل نفس الاسم، بطولة كل من: هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف، وتطرق إلى شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة في مصعد كهربائي بأحد المباني في القاهرة.