شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح ينتهى من تسجيل أغنية "نور" لإذاعتها خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم مدحت صالح مع الملحن شريف حمدان في أغنية جديدة بمسلسل الأطفال "نور"، إنتاج الأزهر الشريف، والذى يتم عرضه في شهر رمضان المقبل، والأغنية تحمل نفس اسم المسلسل، وهى من كلمات محيى حوار، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج محمد جودة.

وقال ملحن الأغنية شريف حمدان فى تصريحاته لـ ”الخليج 365”: إنه سعيد بالتعاون مع صوت مميز وقوى مثل مدحت صالح، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجميع أثناء طرحها، خاصة أنها تحمل معانى إنسانية ودينية جميلة.

من ناحية أخرى طرح مدحت صالح مؤخراً، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أغنيته الجديدة "خدود حبيبى وردى"، وهى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "يتقال" والمقرر طرحه قريبا، من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع محمد شفيق، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه أغنية "زى غيرنا"، من كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.

وانتهى مدحت صالح، من تسجيل أغانى الألبوم بالكامل، والذى يتضمن أغانى "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شف، و"شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، و"أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.