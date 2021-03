شكرا لقرائتكم خبر عن زى انهاردة من 22 عامًا.. طرح فيلم The Matrix وعرض الجزء الرابع نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 22 على طرح الفيلم العالمى The Matrix، حيث وصل دور العرض المختلفة حول العالم في 31 مارس من عام 1999، حظى فيلم The Matrix بصيت عالمى كبير جدا، بالتزامن مع طرحه بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وحتى الان، وذلك بسبب قصة العمل التي كانت متميزة ومنفردة بشكل كبير في وقت طرح العمل.

وبسبب نجاح فيلم The Matrix، طرحت سلسلة من الأعمال التي تدور بالتتابع حول قصة العمل، حيث طرح الجزئين الثانى والثالث من عام 2003، بفرق 6 أشهر فقط.

حيث طرح الجزء الثانى من سلسلة The Matrix، تحت اسم The Matrix Reloaded، في 16 مايو من عام 2003، ليطرح الجزء الثالث من السلسلة تحت اسم The Matrix Revolutions، في 5 نوفمبر من نفس العام.



The Matrix

ومن المقرر طرح الجزء الرابع من سلسلة The Matrix، في خلال العام الجارى 2021، في سبتمبر المقبل، دون الإعلان عن موعد محدد.

ويضم الجزء الجديد من الفيلم عدد كبير من الممثلين، على رأسهم الممثل العالمي كيانو ريفز، وجادا بينكيت سميث، ونيل باتريك هاريس، ويحي عبد المتين، وجيسيكا هينويك وجوناثان جروف، في ظل غياب الممثل العالمي هوجو ويفينج الذي لعب دور العميل "سميث".

ويصف الفيلم المستقبل الذى يتحول فيه الواقع الذى يدركه البشر إلى صورة من برنامج ماتريكس؛ ويعد ماتريكس محاكاة للواقع من صنع الآلات المتطورة بهدف إخضاع البشر والاستفادة من الحرارة والنشاط الكهربائى المنبعثين من أجسادهم كمصدر للطاقة التى تحتاج إليها تلك الآلات.

يبدأ الفيلم عام 1999؛ حيث يعمل أندرسون فى أحد معامل الحاسب الآلى؛ حيث يقوم بتطوير أجهزة الحاسب الآلى، بالإضافة إلى بعض عمليات القرصنة، ومن خلال عمليات القرصنة يتعرف توماس أندرسون على مورفياس "لورانس" فيشبيرن"، الذى يُطلع مستر أندرسون على أمر خطير للغاية، وهو أن العالم الذى يعيش به ليس هو العالم الواقعي.

والحقيقة أن الأحداث تدور بالفعل خلال عام 2199، ويبدو أن توماس مثل الآخرين جميعًا يقع ضحية لماتريكس، وهو نظام ذكاء صناعى يتمكن من السيطرة على عقول البشر ويخلق عالما وهميا لمحاكاة العالم الواقعى، بينما يستغل عقول وأجساد البشر مصدرًا للطاقة.

ويتخلص هذا النظام من هؤلاء البشر حينما تنتهى طاقاتهم، ومع ذلك يقتنع مورفياس تمام الاقتناع بأن نيو "توماس" هو "الوحيد" الذى يستطيع اختراق ماتريكس وتحرير البشر بدنى ونفسى.

حصل فيلم "The Matrix" على جوائز أوسكار لأفضل مونتاج سينمائى، وأفضل مونتاج صوتى، ومؤثرات صوتية، وحصل الفيلم أيضًا على جوائز Saturn Award لأفضل فيلم للخيال العلمى، وأفضل إخراج، وجوائزBAFTA Award لأفضل صوت، وأفضل إنجاز فى مجال المؤثرات البصرية الخاصة؛ وذلك بالإضافة إلى ترشيحه لجوائز أفضل تصوير سينمائى، وأفضل إنتاج.