شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تنعى عمتها وتقدم العزاء لأبناءها: لله ما أخد وله ما أعطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة كندة علوش وفاة عمتها بعد يومين فقط من وفاة زوجها، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"بعد يومين من رحيل زوجها ورفيق عمرها المرحوم غسان قطرنجي انتقلت الى رحمة الله عمتي الغالية حبيبتي رانية علوش.. إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخد وله ما أعطى".

وتابعت :"يارب ارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة.. عزائي لأبناء عمتي كندة ونعمة ومحمد وباسمة وفرح وياسمين الله يصبركم ويكون معكم".



ستوري كندة علوش



كندة علوش

من ناحية أخري يحل كل من الفنانة كندة علوش، والمطرب محمود العسيلي، والمايسترو جورج قلته، ضيوفا بـ برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الأربعاء وغدا الخميس فى العاشرة مساء.

وتتحدث كندة خلال اللقاء عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وبابنتها "حياة"، وقصتها مع الأحلام المتكررة التي تتحقق في الواقع لاحقا، كما تروي العديد من المواقف التي مرّت بها خلال مسيرتها الفنية.

و بدأت كندة مسيرتها الفنية كمساعدة مخرج في المسرح ثم في السينما من خلال فيلمي المهد للمخرج الهولندي هافال أمين، وحفلة صيد للمخرج السوري نبيل المالح. كما أخرجت الفيلم الوثائقي في مهب الريح الذي يتحدث عن معاناة العمال السوريين في لبنان.

وانطلقت في التمثيل بالدراما التلفزيونية السورية في 2005 بأعمال حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها أشواك ناعمة، شغف، الظاهر بيبرس، وفي 2006 شاركت في مسلسلي أحقاد خفية وحسيبة، وفي العام التالي شاركت في بطولة فجر آخر، سلطانة، ظل امرأة، حكم العدالة، جنون العصر، يوم ممطر آخر وعرفها الجمهور المصرى لأول مرة من خلال دورها في مسلسل أهل كايرو ثم فيلم ولاد العم للمخرج شريف عرفة.