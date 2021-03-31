شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وسيد رجب والكداوني ومحمد جمعة فى صورة من كواليس فيلم "الجريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عدد من نجوم فيلم "الجريمة" في صورة جديدة من كواليس التصوير، ضمت بطل الفيلم النجم أحمد عز، بصحبة الفنان سيد رجب والفنان ماجد الكداوني والفنان محمد جمعة، وشارك جمعة الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"من تصوير فيلم الجريمة إخراج الأستاذ شريف عرفة اللي جاي كبير قوي إن شاء الله"، كما نشر صورة له مع النجمة منة شلبي عبر خاصية ستوري بحسابه.



فيلم الجريمة



كواليس فيلم الجريمة



منة شلبي وجمعة في كواليس الفيلم

ويجسد أحمد عز من خلال فيلم "الجريمة" شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم بالهرب وتنقلب الأحداث رأسًا علي عقب وتدور الأحداث في إطار الأكشن.

فيلم "الجريمة" وهو رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي، وماجد الكدوانى وسيد رجب وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.