شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تنشر صورتها على بوستر مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة سمية الخشاب علي حسابها بموقع فيس بوك، أفيش مسلسل "موسى" والذي يحمل صورتها، وتظهر سمية الخشاب بفستان من اللون الأزرق وشعر أحمر، ولاقي البوستر اعجاب متابعيها علي السوشيال ميديا.



سمية الخشاب

تعيش النجمة سمية الخشاب حالة من النشاط الفني، حيث تواصل تصوير دورها في بطولة مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان، المقررعرضه في شهر رمضان المقبل.



بوستر سمية الخشاب

ويجسد النجم محمد رمضان في مسلسل "موسى" شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.

"موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.