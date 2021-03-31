أسرة عبد الحليم حافظ ترد على ظهور عقد زواج عرفي له مع سعاد حسني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 06:04 مساءً - منذ 7 ثواني

رد المطرب المصري محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، على تداول عقد زواج عرفي منسوب إلى “العندليب”، والفنانة الراحلة سعاد حسني.

وقال محمد شبانة، خلال ندوته في جريدة “الوطن” المصرية، بالتزامن مع ذكرى وفاة عبد الحليم حافظ، الرابعة والأربعين، إن “عمه جمعته قصة حب بـ”السندريلا”، لكنها لم تتوج بالزواج”، واصفا طبيب سعاد حسني، الذي زعم بأنها اعترفت له بالزاوج عرفيا من العندليب، بأنه “غاوي شهرة”.

وأشار إلى عقد الزواج العرفي، الذي نشرته جنجاه، أخت سعاد حسني، مؤكدا أن هذا العقد ليس حقيقيا، وبرر ذلك بقوله: “مكتوب في العقد، جمهورية مصر العربية، رغم أن اسمها كان الجمهورية العربية المتحدة سنة 1960، والأكلشيه بتاع ختم عبدالحليم مش بتاعته، وكمان إزاي أصلا شيخ الأزهر يمضي عقد لفتاة عندها 17 سنة من غير ولي أمر، بالتأكيد ده عقد مزور”.

وأكد ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أنه “أرسل إنذارات إلى أخت سعاد حسني، بشأن وقف تلك المزاعم وتشويه التاريخ”، موضحا أنه “سيطرح مذكرات عبد الحليم حافظ بصوته، قبل نهاية العام الجاري، التي يعترف فيها بأنه وقع في حب سعاد حسني، لكنه لم يتزوجها، بسبب عاداته وتقاليده”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.