شارة كريستيانو رونالدو.. معروضة للبيع في مزاد في صربيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طُرحت شارة قائد المنتخب البرتغالي، التي رمى بها كريستيانو رونالدو على الأرض، بعد أن تم إلغاء هدف الفوز الواضح في تصفيات كأس العالم ضد صربيا، في مزاد اليوم الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته «ذا أسوشيتد برس».

حصلت مجموعة خيرية، على الشارة من عامل إستاد استلمها بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 يوم السبت، وأشارت الجمعية إلى أنها تحاول جمع الأموال من أجل عملية جراحية، لطفل يبلغ من العمر 6 أشهر من صربيا، مصاباً بضمور عضلي نادر في العمود الفقري.

ولفتت المجموعة إلى أن شارة القيادة الزرقاء التي تحمل الحرف C، ستكون في مزاد على الإنترنت لمدة ثلاثة أيام.

خرج رونالدو من الملعب قبل لحظات من صافرة النهاية، بعد أن رفض المسؤولون، احتساب هدفه في الوقت المحتسب بدل الضائع، ورمى لاعب يوفنتوس الكرة فوق حارس مرمى صربيا، وأكدت الصور لاحقاً أنها عبرت خط المرمى قبل أن يبتعدها أحد المدافعين المنافسين.

أثناء توجهه مباشرة إلى غرفة الملابس قبل صافرة النهاية، ألقى رونالدو بغضب شارة قائده بالقرب من خط التماس.

انتقادات علنية

تعرض رونالدو لانتقادات علنية بسبب هذا الإجراء، ويعتقد البعض أن تصرفه الغاضب، قد يؤدي إلى عقوبات FIFA، إذا اعتبر مجلس الإدارة رد فعله مسيئاً أو عنيفاً.