بعد حلا الترك.. نجمة خليجية تهاجم أقاربها: “ابتزاز وعقارب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: شنّت الفنانة السعودية حلا نورة هجوماً عنيفاً على من وصفتهم بـ”الأقارب العقارب المجرمين”، متهمةً إياهم بمحاولة ابتزازها والكيد لها وأخذ أموالها، ولافتةً إلى وجود “مجنّسة” بينهم من دون أن توضح المزيد من تفاصيل هوياتهم، علماً أنّ الممثلة الخليجية طالما أعربت عن الظلم الذي أوقعته عليها زوجة أبيها.

وجاء في منشورات للرشيدي عبر حساباتها على شبكات التواصل الإجتماعي: “أنا واحدة ما عندي شيء أخسره لأن ما حد له حق عليّ، ولأن ما خاف من شي فهمتوها يالأقارب العقارب.. وتوكم ما شفتو مني شيء كافي”.

وأضافت: “الحمد لله أني بصحتي وعافيتي ومتزوجة وعندي زوج ومرتاحة ومعتمدة على نفسي من وأنا طفلة مو عالة مو عاقة على أحد مثل ما حاولتوا تسوون أفلام على السوشال ميديا على حساب نجوميتي ولو شنو تسوون من كيد وابتزاز مثل ما سويتو قبل أكثر من مرة ما راح تحصلون على فلس”.

واستمرت بهجومها: “ولا راح أسامحكم يا ما حاولتوا تتسامحون مني ووخرت عنكم ما صدقكم انتو مجرمين كلكم إجرام وتخلف وجهل وكل واحد فيكم ياكل بلحم الثاني، انتو الكذابين الممثلين الدجالين تحلمون تنشهرون وتحلمون تصيرون نفسي ومو متوفقين بحياتكم ولا راح تتوفقون جحود عاقلين ما تخافون الله وتحلمون أقول اسمكم وأحط صوركم لأن هذا اللي تبونه”.

وختمت حملتها: “حسبالكم أنا غبية ولك أنا ذيبة وأفهمها وهي طايرة وحطوا في بالكم إنكم والله مو في بالي وععع شبي فيكم واتحداكم تقربون صوبي هالمرة بذات إنتي المجنسة وفريق الأحزاب اللي مسوينه على ترا عالفاضي قاعدين تقهرون بعمركم ع الفاضي”.

وحذفت لاحقاً جميع المنشورات السابقة، قائلةً: “شكراً لمحبتكم خلاص مسحت كل شي عن موضوع الأقارب العقارب بس كنت بوصل حق شي ووصلته.. وعرفت إنكم تحبوني حيل وعرفت من كلامكم الحلو إن جرحي لامسكم وواقفين معي.. أحبكم بنات ولا تنسوني بدعائكم عطول أدعولي بالخير وإن الله يوفقني ونجاحاتي تكتمل بفضلكم بفضل دعمكم”.

يُذكر أنّ حلا نورة اسمها الحقيقي نورة الرشيدي، وسبق لها أن قالت خلال حلولها ضيفةً برنامج “كشف حساب” من تقديم الإعلامية الكويتية مي العيدان على شاشة قناة “سكوب”، إنّ زوجة والدها كانت تمنعها أحياناً من تناول الطعام أو دخول الحمّام وتدفعها إلى النوم على الأرض من دون فراش. وكشفت أنها حاولت الانتحار بسببها 3 مرات حين كانت في سنّ الـ16.

وكشفت في تصريحات أخرى عن تعرضها للتنمّر من قبل زوجة أبيها: “هنا أذكر زوجة أبوي الظالمة، كانت تشوف صوري وتعيب علي. تقول عني إني بشعة، تصوروا وأنا طفلة كانت تقولي هالكلام وتشقق صوري وانا كنت أحبس العبرة. وتتنمر وتتمسخر على شكلي بكل صوري وأنا طفلة. وتقول عيالها أحلا مني. هكذا من دون سبب”. وأضافت: “والله كنت طفلة مؤدبة وهادية، كنت أخاف منها، مرعبة، كنت عايشة مع وحدة ما تخاف الله. ربي ينتقم منها أشد الانتقام. شلون تكره طفلة؟ وهذا أنا بنت أختها للأسف متخيلة؟ والله كل ما شوف صوري وأنا بيبي أحزن كثير لأنها فيها ذكريات مؤلمة”.

ويُشار إلى أنّ الخلافات العائلية بين المشاهير لم تقتصر أخيراً على نورة، إذ تتصدّر أزمة الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر الأخبار الفنية الخليجية، على خلفية نزاع قضائي مالي، وصدور حكم بالسجن مدة سنة بحق الوالدة.