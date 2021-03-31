ترامب يطلق موقعاً رسمياً للتواصل مع المؤيدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وزوجته موقعاً على شبكة الإنترنت بغية التواصل مع مؤيديهم.

ويعتبر موقع 45office.com صغير نسبياً، حيث يحتوي على صفحة تستعرض الفترة التي قضاها في البيت الأبيض، إضافة إلى صفحة أخرى تمكّن الداعمين من إرسال التعليقات أو طلب تحية شخصية وغيره من الخدمات.

في سياق آخر، انضمّت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الأميركي السابق، إلى فريق المحللين مدفوعي الأجر في قناة «فوكس نيوز»، في ظلّ مؤشرات على دخولها الحياة السياسية الجمهوريّة.

وحسب صحيفة «الغارديان»، يشير هذا التوظيف إلى هدنة بين مملكة روبرت مردوخ ودونالد ترامب، بعدما انقلب الأخير ضدّ القناة، التي أعلنت فوز جو بايدن في ولايات، كان يعوّل عليها هو للفوز، مطلقاً مزاعم عن التزوير في الانتخابات، من دون أي دليل.